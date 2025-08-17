ua en ru
Заправляли самолет Путина за наличные: Рубио рассказал о курьезе на Аляске

США, Воскресенье 17 августа 2025 18:26
Заправляли самолет Путина за наличные: Рубио рассказал о курьезе на Аляске Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Санкции очень сильно влияют на Россию в целом. Например, во время саммита на Аляске россиянам пришлось заправлять самолет российского диктатора Владимира Путина за наличные - банковские карты не сработали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.

Рубио заверил, что все санкции, которые действовали при вступлении в должность президента США Дональда Трампа, остались в неприкосновенности. Также осталось и влияние, которое санкции оказывают на Россию.

Из-за этого во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже дошло до курьезного момента. Россиянам пришлось платить за топливо для самолета наличными.

"Когда россияне высадились на Аляске, им нужно было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями ежедневно", - отметил Рубио.

Отметим, что это не единственная курьезная ситуация, которая была связана с саммитом. Так, Национальное общественное радио (NPR) США заявило, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина журналисты обнаружили в бизнес-центре одного из отелей распечатанные материалы, связанные с саммитом.

После этого Белый дом был вынужден опровергать эту информацию. Пресс-секретарь администрации Анна Келли назвала публикацию NPR "смешной" и уже традиционно для Белого дома обрушилась на издание с критикой.

