Білий дім спростував інформацію про "документи" Держдепу, знайдені в готелі на Алясці

Білий дім спростував повідомлення американського Національного громадського радіо про нібито знайдені документи щодо графіка саміту на Алясці. Їх буцімто знайшли на принтері в готелі напередодні перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Національне громадське радіо (NPR) заявило, що перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна журналісти виявили у бізнес-центрі одного з готелів роздруковані матеріали, пов'язані з самітом.

У відповідь у Білому домі назвали це "смішним" і розкритикували ЗМІ.

"Абсурдно, що NPR публікує багатосторінкове меню обіду і називає це "порушенням безпеки". Саме через такі вигадані розслідування їх ніхто не сприймає серйозно. Завдяки президенту Трампу вони більше не отримують фінансування з податків американців", - заявила речниця адміністрації Анна Келлі.