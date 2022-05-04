В Запорожской ОВА объяснили звуки взрывов ночью. Сработали системы ПВО

Жители Запорожья слышали звуки взрывов незадолго до полуночи, причиной которых была работа систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.

Также в сообщении отмечается, что безопасности жителей Запорожья ничего не угрожает.

"Около 23:40, 3 мая, запорожцы слышали звуки, похожие на взрывы. Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны", - пояснил спикер Запорожской ОВА, полковник Иван Арефьев.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Под обстрел попали Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Винницкая, Киевская, Закарпатская, Одесская и Донецкая области.

По данным Командования ВС ВСУ, российские оккупанты выпустили по территории нашей страны 18 крылатых ракет, 8 из которых были сбиты украинскими силами ПВО.

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