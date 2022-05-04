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Силы ПВО Украины сбили 8 российских крылатых ракет и 7 беспилотников за день

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Среда 04 мая 2022 01:31
Силы ПВО Украины сбили 8 российских крылатых ракет и 7 беспилотников за день Фото: украинские военные рассказали о сбитых воздушных целях российских оккупантов (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинской противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск за прошлые сутки было сбито 7 беспилотников и минимум 8 российских крылатых ракет. При этом имеются сведения также о сбитой одной авиационной ракете - сейчас такие данные уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что войска РФ 3 мая для нанесения ракетного удара по территории Украины из Каспийского региона задействовали стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160.

"Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.

Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за сутки наши военные сбили по меньшей мере 8 крылатых ракет (данные уточняются). В Командовании ВС ВСУ добавили, что есть также сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.

"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не входят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство", - говорится в публикации.

Украинская авиация ВС в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около 10 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вражеских войск, складам боеприпасов и живой силе.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак высказался о серии российских ракетных ударов по разным областям Украины и отметил, что оккупанты такими атаками не смогут помешать нам получать помощь с вооружением от Запада.

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