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У Запорізькій ОВА пояснили звуки вибухів вночі. Спрацювали системи ППО

Фото: у Запоріжжі спрацювали системи ППО (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Жителі Запоріжжя чули звуки вибухів незадовго до півночі, причиною яких була робота систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

"Близько 23:40, 3 травня, запоріжці чули звуки, схожі на вибухи. Хочемо заспокоїти: спрацювали системи української протиповітряної оборони", - пояснив спікер Запорізької ОВА, полковник Іван Ареф'єв.

Також в повідомленні зазначається, що безпеці жителів Запоріжжя нічого не загрожує.

Нагадаємо, ввечері 3 травня Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Вінницька, Київська, Закарпатська, Одеська та Донецька області.

За даними командування ПС ЗСУ, російські окупанти випустили по території нашої країни 18 крилатих ракет, 8 з яких були збиті українськими силами ППО.

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ЗапоріжжяПВОВибух