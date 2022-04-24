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В Запорожской области враг планирует провокации с целью обвинения украинских военных

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты планируют в Запорожской области проводить провокации с целью обвинения украинских воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

Жители Бердянска сообщают, что на их телеграмм-каналы начинают поступать сообщения из российских номеров с текстом о том, что ВСУ якобы готовят обстрелы и бомбежки мирных населенных пунктов района.

"Таким образом, можно говорить о том, что россияне планируют провокации с целью обвинить украинских воинов. Еще раз подчеркнем: наша армия никогда не атаковала и не будет атаковать, если есть хотя бы малейшая угроза жизни или здоровью мирного населения", - сообщает Запорожская ОВА.

Также оккупанты распространяют фейк о том, что США якобы организуют провокации на химических объектах в Украине. Среди потенциальных целей - Запорожская АЭС.

"Поэтому не исключено, что россияне сами могут нанести ущерб ядерному объекту", - добавили в ОВА.

В Бердянске оккупанты помимо осмотра автомобилей, теперь начали останавливать и пешеходов: проверяют документы и переписывают паспортные данные, осматривают вещи, обследуют тела украинцев на наличие татуировок.

Напомним, Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину.

Мы также писали о том, что в СНБО разоблачили фейк России о применении оружия массового поражения в Украине.

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Война России против УкраиныЗапорожская область