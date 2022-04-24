У Запорізькій області ворог планує провокації з метою звинувачення українських військових

Жителі Бердянська повідомляють, що на їх телеграм-канали починають надходити повідомлення з російських номерів з текстом про те, що ЗСУ нібито готують обстріли і бомбардування мирних населених пунктів району.

"Таким чином, можна говорити про те, що росіяни планують провокації з метою звинуватити українських воїнів. Ще раз підкреслимо: наша армія ніколи не атакувала і не буде атакувати, якщо є хоча б найменша загроза життю або здоров'ю мирного населення", - повідомляє Запорізька ОВА.

Також окупанти поширюють фейк про те, що США нібито організовують провокації на хімічних об'єктах в Україні. Серед потенційних цілей - Запорізька АЕС.

"Тому не виключено, що росіяни самі можуть завдати шкоди ядерному об'єкту", - додали в ОВА.

У Бердянську окупанти крім огляду автомобілів, тепер почали зупиняти і пішоходів: перевіряють документи і переписують паспортні дані, оглядають речі, обстежують тіла українців на наявність татуювань.