В СНБО разоблачили фейк России о применении оружия массового поражения в Украине

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о проведении Россией информационно-психологической операции по возможности применения оружия массового поражения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал центра .

По данным аналитиков, 23 апреля Минобороны РФ начало продвигать тезис о якобы подготовке Соединенными Штатами провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине. В российском ведомстве даже назвали "вероятные варианты провокаций":

химические и биологические объекты Харькова и Киева;

Запорожская АЭС;

хранилище радиоактивных отходов в Каменском.



"Подтверждением" своей версии Минобороны РФ является поставка в Украину антидотов ядовитых веществ. По мнению Центра противодействия дезинформации при СНБО, этот инфовброс является частью информационно-психологической операции России по нагнетанию паники среди украинцев и давления на международное сообщество для снижения уровня поддержки Украины.