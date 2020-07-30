В Запорожской области водитель, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

В полиции отмечают, что автомобиль, на котором водитель совершил аварию, был похищен

В Запорожской области водитель в состоянии наркотического опьянения, убегая от правоохранителей, совершил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на трассе Харьков-Симферополь. В результате аварии погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

Также в ведомстве отмечают, что автомобиль, на котором водитель совершил аварию, был похищен им того же дня из Хортицкого района Запорожья.

"Во время опроса подозреваемого следователи установили, что он на автодороге увидел полицейскую машину и осознавая, что передвигается на угнанном автомобиле, запаниковал, в результате чего потерял управление и совершил опрокидывание транспорта", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Водитель машины задержан.

Напомним, в Одессе сегодня утром столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено", пострадали три человека.

Кроме того, в среду, 29 июля, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы три человека.

Также ранее в Киевской области автомобиль столкнулся с грузовиком, двое пострадавших.