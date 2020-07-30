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У Запорізькій області водій, тікаючи від поліції, скоїв смертельну ДТП

Запорізька область, Четвер 30 липня 2020 13:09
У Запорізькій області водій, тікаючи від поліції, скоїв смертельну ДТП
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У поліції зазначають, що автомобіль, на якому водій скоїв аварію, був викрадений

У Запорізькій області водій у стані наркотичного сп’яніння, тікаючи від правоохоронців, скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) на трасі Харків-Сімферополь. Внаслідок аварії загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 22-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, після чого транспортний засіб перекинувся. У результаті ДТП пасажир автомобіля від отриманих травм загинув на місці події.

Також у відомстві зазначають, що автомобіль, на якому водій скоїв аварію, був викрадений ним того ж дня з Хортицького району Запоріжжя.

"Під час опитування підозрюваного слідчі встановили, що він на автодорозі побачив поліцейську машину і усвідомлюючи, що пересувається на викраденому автомобілі, запанікував, внаслідок чого втратив керування та скоїв перекидання транспорту", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Водій автівки затриманий.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні вранці зіткнулися автомобіль патрульної поліції та мікроавтобус "Рено"; постраждали три людини.

Крім того, у середу, 29 липня, у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої травмувалися три особи.

Також раніше у Київській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою, двоє постраждалих.

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