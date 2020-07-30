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В Одессе автомобиль патрульной полиции попал в ДТП: есть пострадавшие

Одесса, Четверг 30 июля 2020 10:02
В Одессе автомобиль патрульной полиции попал в ДТП: есть пострадавшие
Фото: поврежденный полицейский Prius (dumskaya.net)
Автор: Роман Калиниченко

Пострадали двое патрульных и водитель другого автомобиля

В Одессе сегодня утром столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено". Пострадали как минимум три человека.

Об этом сообщает "Думская".

ДТП произошло на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Шевченко. Пострадавшие - двое патрульных, парень и девушка, а также водитель микроавтобуса. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

Фото: ДТП с полицейскими в Одессе (dumskaya.net)

Как видно на фото, у полицейского автомобиля смята левая часть кузова, а у микроавтобуса пострадали передний корпус и бампер.

На месте ДТП работают правоохранители. Официального комментария в полиции еще не давали.

Одесса.... @dtp.odessa в инсте

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 29 липня 2020 р.

Напомним, в середине июля в Одесской области произошли два смертельных ДТП. Жертвами двух аварий в целом стали 8 человек, также есть пострадавшие.

После череды смертельных дорожно-транспортных происшествий в области ввели круглосуточный патруль.

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