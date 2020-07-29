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В Хмельницкой области произошло ДТП, трое пострадавших

Хмельницкая область, Среда 29 июля 2020 16:56
В Хмельницкой области произошло ДТП, трое пострадавших
Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Двое пострадавших были зажаты металлическими конструкциями

В среду, 29 июля, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате травмировались три человека.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, авария произошла около 14:00 на вблизи села Солобковцы Ярмолинецкого района с участием легковых автомобилей Renault Kangoo и Ford Mondeo.

"К месту происшествия направились спасатели, которые с помощью специнструментов деблокировали двух пострадавших, которые были зажаты металлическими конструкциями автомобиля Renault Kangoo... Оба водители и пассажирка были госпитализированы в Ярмолинецкую центральную райбольницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Спасатели убрали с проезжей части остатки поврежденных авто.

Напомним, ранее в Киевской области автомобиль столкнулся с грузовиком, двое пострадавших.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на Надднепрянском шоссе произошло смертельное ДТП.

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