ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киевской области автомобиль столкнулся с грузовиком, двое пострадавших

Макаров, Среда 29 июля 2020 05:11
В Киевской области автомобиль столкнулся с грузовиком, двое пострадавших
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Женщину с легкового авто пришлось деблокировать

В пгт Макаров Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла днем 28 июля. На место события выезжали спасатели.

Оказалось, что произошло столкновение между двумя автомобилями Scania и Nissan Qashqai. В результате столкновения машины отбросило с дороги на обочину, грузовик перевернулся на бок.

С помощью аварийно-спасательного оборудования, спасатели провели деблокировку потерпевшей, и передали ее карете скорой медицинской помощи. Водителю грузовика была оказана первая медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

РБК-Украина писало, что во вторник, 28 июля, В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло смертельное ДТП.

Напомним, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошла ДТП при участии трех автомобилей, в результате которой пострадали четыре человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТПКиевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь