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В Запорожской области водитель сбил двух детей

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 12:28
В Запорожской области водитель сбил двух детей
Фото: место происшествия (zp.npu.gov.ua)

Младший из детей от полученных телесных повреждений скончался

В понедельник, 26 ноября, в Запорожской области в селе Великая Знамянка водитель сбил двух детей. Один мальчик от полученных травм скончался, другой - в больнице, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как сообщают в полиции, водитель автомобиля сбил детей в возрасте 13 и 9 лет. Младший из детей от полученных телесных повреждений скончался.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Также устанавливается личность водителя и автомобиль, причастный к происшествию", - говорится в сообщении.

Также полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепропетровской области пьяный водитель сбил беременную женщину и двухлетнего ребенка. В результате ДТП женщина попала в реанимацию, а ребенка госпитализировали с незначительными травмами.

РБК-Украина сообщало, что в селе Качалы (Киевская область) пьяный водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия.

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