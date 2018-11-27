У Запорізькій області водій збив двох дітей

Фото: місце події (zp.npu.gov.ua)

Молодший з дітей від отриманих тілесних ушкоджень помер

У понеділок, 26 листопада, у Запорізькій області у селі Велика Знам'янка водій збив двох дітей. Один хлопчик від отриманих травм помер, інший - у лікарні, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Як повідомляють у поліції, водія автомобіля збив хлопців віком 13 та 9 років. Молодший з дітей від отриманих тілесних ушкоджень помер.

"На даний час встановлюються всі обставини та причини події. Також встановлюється особа водія та автомобіль, причетний до події", - йдеться у повідомленні.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області п'яний водій збив вагітну жінку та дворічну дитину. В результаті ДТП жінка потрапила в реанімацію, а дитину госпіталізували з незначними травмами.

Також РБК-Україна повідомляло, що в селі Качали (Київська область) п'яний водій збив двох дітей і зник з місця події.