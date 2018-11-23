В Днепропетровской обл. пьяный водитель сбил беременную женщину с ребенком

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы

В Днепропетровской области пьяный водитель сбил беременную женщину и двухлетнего ребенка. В результате ДТП женщина попала в реанимацию, а ребенка госпитализировали с незначительными ушибами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Как отмечается, в результате наезда 31-летняя женщина, находящаяся на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

"Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы. Он также доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Проверка 50-летнего водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения обнаружила в его крови 2,22 промилле алкоголя. При этом естественное содержание алкоголя в крови человека составляет менее 0,3 промилле.

Виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы, возможно, с лишением права управлять транспортным средством.

По факту ДТП открыто уголовное производство.

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Напомним, в Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с военной "скорой" пострадали трое людей. В результате аварии 38-летний водитель автомобиля ВАЗ, его 36-летняя жена и 7-летний ребенок были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Качалы (Киевская область) пьяный водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия.