В Киевской области пьяный водитель сбил двух детей и скрылся

Фото: место, где произошла авария (kv.npu.gov.ua)

Оба ребенка находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии

В селе Качалы (Киевская область) пьяный водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) работали следственно-оперативная группа, эксперты, медики. После этого все наряды групп реагирования патрульной полиции Бородянского и соседних районов направили на поиски пропавшего автомобиля.

За несколько часов на автодороге Киев-Ковель экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами и с характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и попытался скрыться. Однако, злоумышленника задержали в селе Немешаево. В багажнике автомобиля нашли оторванную переднюю решетку.

Сообщается, что за рулем находился 37-летний нетрезвый житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины на момент задержания составлял 2,4 промилле.

По информации полиции, в результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимации. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Фото: место аварии и автомобиль злоумышленника (kv.npu.gov.ua)

Напомним, как сообщает РБК-Украина, за минувшие сутки, с начала снегопада, в Украине произошло 1358 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали 96 человек, 11 погибли.

Кроме того, 12 ноября в результате аварии с диким животным на территории Чернобыльской зоны пострадали четверо иностранцев: водитель авто и трое пассажиров.