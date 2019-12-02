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У Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 15:23
У Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю
Фото: місце події (dbr.gov.ua)

Постраждала переходила дорогу по пішоходному переходу

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду обвинувальний акт щодо поліцейського сектору реагування патрульної поліції Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції Енергодарського відділу поліції в Запорізькій області, який збив жінку з інвалідністю на пішохідному переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що поліцейського звинуватили у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець, керуючи автомобілем марки Daewoo у нетверезому стані, скоїв наїзд на пішохода. У результаті ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпіла жінка є інвалідом дитинства та перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.

Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше у Львівській області п'яний поліцейський влаштував ДТП, унаслідок якої загинула людина.

РБК-Україна писало, що у Кропивницькому співробітник Національної поліції в Кіровоградській області скоїв наїзд на пішохода, від отриманих травм чоловік помер.

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