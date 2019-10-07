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В Запорожской области произошло тройное ДТП, есть погибшие

Новости » Происшествия    07.10.2019 - 11:21
В Запорожской области произошло тройное ДТП, есть погибшие
Фото с места проишествия (zp.npu.gov.ua)

Водитель одного из автомобилей погиб на месте

В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло дорожно-транспортное-происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, в результате чего погибли и травимровались люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Как сообщается, в воскресенье, на 404 километре трассы Харьков-Симферополь, водитель автомобиля "ВАЗ-21112", выполняя обгон двух автомобилей, выехал на встречную полосу дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем "МАН". После этого грузовик столкнулся с автомобилем "Mercedes" и выехал на обочину дороги.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля "ВАЗ-21112", житель Мелитопольского района 1994 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя грузового автомобиля, жителя Одесской области 1974 года, доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Фото с места проишествия (zp.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье в ДТП погиб подросток, а также пострадали 4 человека. Несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в ДТП погиб водитель и пострадали двое детей. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

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