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В Харькове столкнулись два грузовика, есть пострадавший

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 21:14
В Харькове столкнулись два грузовика, есть пострадавший
Фото с места ДТП (hk.npu.gov.ua)

Водитель одного из грузовиков получил переломы

В среду, 18 сентября, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадал один из водителей. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что грузовик "КамАЗ", двигаясь по улице Котлова в сторону улицы Лозовская, столкнулся с грузовиком "МАЗ", который выехала на перекресток со второстепенной дороги. От удара "МАЗ" перевернулся.

"В результате аварии переломы получил 26-летний водитель автомобиля "КамАЗ". Он доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате ДТП произошла утечка горюче-смазочных веществ, из-за чего на место происшествия прибыл экипаж госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о ДТП зарегистрировали в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.

Фото с места ДТП (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Харькове ночью 15 сентября Audi TT сбил на тротуаре четверых человек. За рулем автомобиля была 23-летняя девушка. По информации правоохранителей, она была трезвой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль на высокой скорости врезался в троллейбус. В результате аварии пострадали водитель авто, которого госпитализировали с переломом ноги, а также пассажир троллейбуса, который из-за ДТП сломал руку и разбил коленную чашечку.

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