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У Запорізькій області сталося ДТП з вантажівкою, серед жертв дитина

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 12:03
У Запорізькій області сталося ДТП з вантажівкою, серед жертв дитина
Фото: на місці ДТП у Запорізькій області (zp.npu.gov.ua)

Загинули 3 людини, ще одна особа постраждала

У Запорізькій області ввечері 20 вересня сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як встановили провоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті автошляхів Бориспіль-Запоріжжя-Маріуполь та Токмак-Павлоград в Оріховському районі. Вантажівка MAN не надала перевагу в русі автомобілю Daewoo, який рухався головною дорогою, та допустив зіткнення. Після зіткнення вантажівка загорілася.

В результаті інциденту загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Daewoo, серед яких дитина 2017 року народження. Ще одна пасажирка легкового автомобіля з травмами була госпіталізована.

"Водія вантажного автомобіля, чоловіка 1961 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області на 202-му кілометрі автодороги Київ-Харків сталося зіткнення двох вантажівок IVECO та VOLVO. В результаті ДТП загинув пасажир IVECO, обидва водії вантажівок були госпіталізовані з травмами.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові сталася ДТП з участю двох вантажівок. Вантажівка "КамАЗ", рухаючись по вулиці Котлова в бік вулиці Лозовська, зіткнувся з вантажівкою "МАЗ", яка виїхала на перехрестя. В результаті інциденту постраждав водій "КамАЗ".

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