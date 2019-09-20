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В Полтавской области столкнулись два грузовика, есть погибший

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 11:19
В Полтавской области столкнулись два грузовика, есть погибший
Фото: ДТП в Полтавской области (pl.npu.gov.ua)

В результате ДТП один человек погиб, еще двое травмированы

В селе Ольшанка Лубенского района (Полтавская область) столкнулись два грузовые автомобили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что 19 сентября, около 21:20, на 202-м километре автодороги "Киев - Харьков" столкнулись грузовики IVECO и VOLVO. Пассажир автомобиля IVECO от полученных травм погиб на месте. Водителя IVECO и водителя VOLVO с различными травмами доставили в больницу.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового", - говорится в сообщении полиции.

Фото: ДТП в Полтавской области (pl.npu.gov.ua)

Напомним, 19 сентября в Киеве в районе рынка "Юность" автомобиль врезался в трамвай, в результате инцидента есть пострадавшая.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали не менее 10 человек. Авария произошла на участке трассы Канев-Чигирин-Кременчуг между населенными пунктами Будище и Мошны.

В Киеве авто врезалось в трамвай, есть пострадавшая Под Черкассами автобус столкнулся с внедорожником, 10 человек пострадали
Новости Украины ДТПпогибшиеПолтавская область
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