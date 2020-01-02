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У Запорізькій області сталася пожежа в житловому будинку загинули двоє дітей

Новини » Надзвичайні події     02.01.2020 - 21:54
У Запорізькій області сталася пожежа в житловому будинку загинули двоє дітей
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Мама дітей у важкому стані була госпіталізована

У Запорізькій області в четвер увечері, 2 січня, сталася пожежа в житловому будинку, в результаті чого загинули двоє дітей 2015 і 2018 років народження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася в квартирі чотириповерхового будинку в місті Токмак.

"Також в реанімаційне відділення у важкому стані госпіталізована мати дітей. Жахлива трагедія і чергове нагадування про необхідність дотримання правил пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі напередодні новорічної ночі сталася пожежа в житловому будинку. По прибуттю на місце пожежі, рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті одноповерхового будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі.

Крім того, 1 січня в селі Выползов Чернігівської області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якого загинула людина.

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