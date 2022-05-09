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В Запорожской области оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк"

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 9 мая, в Мелитополе и других временно оккупированных территориях Запорожской области пройдет шествие "Бессмертный полк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской ОДА.

"На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты снимают со зданий украинскую символику. Также оккупационные войска Российской Федерации уже официально сообщили, что 9 мая в Мелитополе они проводят акцию "Бессмертный полк", - говорится в сообщении.

В военно-гражданской администрации уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города.

Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактных служб.

Напомним, в Запорожской области оккупанты принудительно пытаются организовать празднование 9 мая.

Мы также писали о том, что в Мелитополе оккупанты заставляют детей надевать георгиевские ленты.

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Война России против УкраиныЗапорожская область