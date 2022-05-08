В Запорожье оккупанты принудительно пытаются организовать празднование 9 мая, - ОВА
Российские оккупанты пытаются провести мероприятия по празднованию 9 мая на временно занятых территориях Украины. Для этого они прибегают к разным нечестным способам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.
"К примеру, в Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов", - говорится в сообщении.
В ОВА отмечают, что парад в городе оккупанты называют не парадом, а акцией "Бессмертный полк". Чтобы провести данное мероприятие в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов.
В Каменке-Днепровской украинцев заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде.
Отметим, что в Запорожье российские оккупанты убили общественного активиста.
Мы также писали о том, что власти Запорожской области ввели затяжной комендантский час из-за возможных российских провокаций на 9 мая. Он действует с 8 по 10 мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.