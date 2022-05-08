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Оккупанты решили перенести парад в Мариуполе

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Мариуполь, Воскресенье 08 мая 2022 21:47
Оккупанты решили перенести парад в Мариуполе Фото: войска РФ перенесли военный парад 9 мая в Мариуполе (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские войска перенесли военный парад в Мариуполе. Точная дата пока остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В городе говорят, что оккупанты объявили, что переносят парад на другую дату. Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства РФ. Официальную причину не сообщают", - рассказал Андрющенко.

По его информации, захватчики обещают праздничные мероприятия, в том числе "открытие аллеи памяти погибшим борцам с фашизмом в Украине" в районе Приморского парка.

"Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", - резюмировал советник мэра Мариуполя.

Напомним, что в Мариуполе на заводе “Азовсталь” продолжаются бои. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже находятся на территории завода.

Также сегодня, 8 мая, украинские военные дали пресс-конференцию с "Азовстали" в Мариуполе. О ситуации вокруг завода рассказали заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар и офицер разведки управления Илья Самойленко.

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Мариуполь 9 Мая Война России против Украины
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