Оккупанты решили перенести парад в Мариуполе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

"В городе говорят, что оккупанты объявили, что переносят парад на другую дату. Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства РФ. Официальную причину не сообщают", - рассказал Андрющенко.

По его информации, захватчики обещают праздничные мероприятия, в том числе "открытие аллеи памяти погибшим борцам с фашизмом в Украине" в районе Приморского парка.

"Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", - резюмировал советник мэра Мариуполя.