У Запорізькій області окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк"

У понеділок, 9 травня, в Мелітополі та інших тимчасово окупованих територіях Запорізької області пройде хода "Безсмертний полк".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької ОДА.
"На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська Російської Федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня в Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк", - йдеться в повідомленні.
У військово-цивільній адміністрації вже попередили всіх жителів Мелітополя про те, що в цей день забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.
Захід пройде за участю росгвардійців і військових контрактних служб.
Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти примусово намагаються організувати святкування 9 травня.
Ми також писали про те, що у Мелітополі окупанти змушують дітей надягати георгіївські стрічки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.