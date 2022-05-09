В Запорожской области оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк"
В понедельник, 9 мая, в Мелитополе и других временно оккупированных территориях Запорожской области пройдет шествие "Бессмертный полк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской ОДА.
"На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты снимают со зданий украинскую символику. Также оккупационные войска Российской Федерации уже официально сообщили, что 9 мая в Мелитополе они проводят акцию "Бессмертный полк", - говорится в сообщении.
В военно-гражданской администрации уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города.
Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактных служб.
Напомним, в Запорожской области оккупанты принудительно пытаются организовать празднование 9 мая.
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