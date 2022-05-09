У Запорізькій області окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк"

У понеділок, 9 травня, в Мелітополі та інших тимчасово окупованих територіях Запорізької області пройде хода "Безсмертний полк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької ОДА.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська Російської Федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня в Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк", - йдеться в повідомленні.

У військово-цивільній адміністрації вже попередили всіх жителів Мелітополя про те, що в цей день забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.

Захід пройде за участю росгвардійців і військових контрактних служб.