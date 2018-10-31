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В Запорожской области у мужчины изъяли наркотики на более чем 1 млн гривен

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 15:55
Фото: изъятые наркотики (mvs.gov.ua)
Фото: изъятые наркотики (mvs.gov.ua)

На данный момент решается вопрос об открытии дела

В Запорожской области в селе Плодородное правоохранители изъяли у местного жителя наркотики на более чем 1 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, вчера, 30 октября, правоохранители провели обыски в селе Плодородное и изъяли у ранее несудимого мужчины 1983 года рождения наркотические средства, которые он хранил с целью дальнейшего сбыта.

Сообщается, что у задержанного изъяли 300 зип-пакетов с метамфетамином общим весом около 600 гр, 216 полимерных упаковок, в которых содержится по четыре пластиковые ампулы с концентратом опия ацетилированного, а также пистолет.

Сейчас решается вопрос об открытии дела по признакам ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность двух наркогруппировок. Кроме того, сообщалось, что в Одесской области правоохранители изъяли у жителя Болграда около 40 кг наркотиков.

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Новости Украины наркотикиЗапорожская область
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