У Запорізькій області у чоловіка вилучили наркотики на понад 1 млн гривень

Фото: вилучені наркотики (mvs.gov.ua)

Наразі вирішується питання про відкриття справи

У Запорізькій області в селі Плодородне правоохоронці вилучили у місцевого мешканця наркотики на понад 1 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, вчора, 30 жовтня, правоохоронці провели обшуки в селі Плодородне і вилучили у раніше незасудженого чоловіка 1983 року народження наркотичні засоби, які він зберігав з метою подальшого збуту.

Повідомляється, що у затриманого вилучили 300 зіп-пакетів з метамфетаміном загальною вагою близько 600 гр, 216 полімерних упаковок, в яких міститься по чотири пластикові ампули з концентратом опію ацетильованого, а також пістолет.

Наразі вирішується питання про відкриття справи за ознаками ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох наркоугруповань. Крім того, повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці вилучили у мешканця Болграда близько 40 кг наркотиків.