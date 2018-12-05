В Запорожской области у местного жителя нашли 2 кг марихуаны

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

Кроме того, мужчина незаконно хранил дома боеприпасы

В селе Степановка-2 Приазовского района полиция во время обыска в доме местного жителя обнаружили около 2 кг наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Запорожской области.

Как отмечается, у мужчины 1983 года рождения полиция обнаружила марихуану и патроны калибра 7,62 мм. Изъятое направили на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, с начала года в Запорожской области полиция сообщила о подозрении в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 766 лицам.

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

Напомним, в течение 2018 года столичные правоохранители изъяли 800 кг наркотиков в Киеве. Всего было выявлено почти 3000 фактов оборота наркотиков. Из них 313 попыток сбыта наркотических веществ.

Как сообщало РБК-Украина, в квартире жителя Подольского района Киева полиция нашла наркотические вещества.