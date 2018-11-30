Полиция нашла амфетамин и каннабис в квартире киевлянина

Фото: найденные наркотики (kyiv.npu.gov.ru)

Мужчина объяснил, что хранил наркотики для собственного употребления

В квартире жителя Подольского района Киева полиция нашла наркотические вещества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полиции Киева.

Как отмечается, правоохранители провели санкционированный обыск в квартире киевлянина. Там нашли электронные весы, около 100 граммов вещества растительного происхождения, похожего на каннабис, и сверток с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Наркотики изъяли и направили на экспертизу. Правонарушителя задержали. Он пояснил, что хранил запрещенные вещества для собственного употребления без цели сбыта.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

После получения результатов исследования действия злоумышленника будут соответственно квалифицированы и будет решен вопрос об объявлении ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.