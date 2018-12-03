Полиция Киева изъяла 800 кг наркотиков в 2018 году

Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

Стоимость изъятых наркотиков превышает 30 млн гривен

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в течение 2018 года столичные правоохранители изъяли 800 кг наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Отмечается, что в течение 2018 года было выявлено почти 3000 фактов оборота наркотиков. Из них 313 попыток сбыта наркотических веществ.

"За это привлечены к ответственности 78 человек. Было изъято 800 кг наркотиков общей стоимостью 30 млн гривен", - сообщил Крищенко.

Также, он рассказал, что полиция большое внимание уделяет незаконному обороту оружия. Так, с начала года в Киеве были изъяты в результате обысков и проведения спецопераций: 272 пистолеты, 40 револьверов, 39 винтовок, 38 автоматов, 15 противотанковых гранатометов, 105 гранат, почти 32 тысячи патронов различного калибра, 25 кг взрывчатых веществ, 9 самодельных взрывных устройств.

Напомним, недавно в квартире жителя Подольского района Киева полиция нашла наркотические вещества. В частности, правоохранители изъяли около 100 грамм вещества растительного происхождения, похожего на каннабис, и сверток с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Печерском районе столицы правоохранители задержали мужчину, у которого при себе были свертки с расфасованным амфетамином.