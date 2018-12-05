У Запорізькій області у місцевого жителя знайшли 2 кг марихуани

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Крім того, чоловік незаконно зберігав вдома набої

У селі Степанівка-2 Приазовського району поліція під час обшуку у будинку місцевого жителя виявили близько 2 кг наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Запорізької області.

Як зазначається, у чоловіка 1983 року народження поліція виявила марихуану та набої калібру 7,62 мм. Вилучене направили на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як зазначається, з початку року у Запорізькій області поліція повідомла про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків 766 особам.

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Нагадаємо, протягом 2018 року столичні правоохоронці вилучили 800 кг наркотиків у Києві. Всього було виявлено майже 3000 фактів обігу наркотиків. З них 313 спроб збуту наркотичних речовин.

Як повідомляло РБК-Україна, у квартирі жителя Подільського района Києва поліція знайшла наркотичні речовини.