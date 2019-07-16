В Запорожской области грузовик въехал в автомобиль, есть погибший

Фото: грузовик столкнулся с легковым автомобилем (zp.npu.gov.ua)

В результате столкновения двое людей пострадали

В Запорожской области во вторник, 16 июля, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб человек, еще двое - пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Харьков-Симферополь". Грузовик Mercedes-Benz Atego выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ЗАЗ-1103, который выезжал с территории заправки. После столкновения грузовик съехал с дороги, перевернулась и врезался в дерево.

Отмечается, что в результате инцидента водитель Mercedes погиб на месте от полученных травм. Водитель и пассажир ЗАЗ получили ранения и были доставлены в больницу.

"В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в селе Антополь Ровенского района на трассе Киев-Чоп произошло столкновение четырех автомобилей. В результате ДТП пострадали шесть человек: двое водителей и четверо пассажиров. Пострадавших доставили в больницу.

Кроме того, 14 июля в Запорожской области произошло ДТП с участием кортежа президента Владимира Зеленского. Авария произошла в момент, когда кортеж пошел на обгон колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.