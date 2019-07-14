Кортеж Зеленского попал в ДТП

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В результате ДТП с тремя автомобилями никто не пострадал

Сегодня, 14 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны.

Сообщается, что микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. В результате происшествия жертв нет.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы.

Уточняется, что автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

СМИ сообщают, что кортеж попал в ДТП в Запорожской области.

Напомним, ранее в Киеве полицейский автомобиль из кортежа, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода. Авария произошла в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская.

Пострадавшим оказался мужчина 1930 года рождения, его доставили в больницу. По предварительной информации, врачи диагностировали у пострадавшего перелом ноги и сотрясение головного мозга.