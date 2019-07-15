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В Ровенской области столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 03:40
В Ровенской области столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Двое водителей машин и четверо пассажиров получили травмы в ДТП

В Ровенской области в воскресенье, 14 июля, произошло автопроисшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в области.

По данным полиции, столкновение машин произошло около 15:20 в селе Антополь Ровенского района на трассе Киев-Чоп.

"В результате столкновения пострадали шесть человек: двое водителей и четверо пассажиров. Их доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе.

 
ДТП на автодороге "Киев-Чоп"

Авария с участием четырех авто произошла сегодня, около 15:20 в селе Антопіль Ровенского района. В результате столкновения пострадало шесть человек: двое водителей и четверо пассажиров. Их доставили в больницу. Полицейские отмечают всем участникам дорожного движения строго соблюдать ПДД, в частности скоростного режима в населенных пунктах.

Опубликовано Полиция Ровенской области Воскресенье, 14 июля 2019 г.

Напомним, в  аварии в Полтавской области погибла мать малолетнего ребенка. Установлено, что ДТП устроил Алексей Сердюков, который является предпринимателем, а также председателем региональной организации партии "Слуга народа". Он признал свою вину.

Сердюков выразил соболезнования пострадавшим и пообещал взять на себя все расходы, связанные с их лечением.

Добавим, что в Запорожской области 14 июля произошла авария с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Авария произошла в момент, когда кортеж пошел на обгон колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Ни в полиции, ни в Офисе президента в течение всего воскресенья событие не комментировали.

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