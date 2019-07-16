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У Запорізькій області вантажівка в'їхала в автомобіль, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    16.07.2019 - 12:23
У Запорізькій області вантажівка в'їхала в автомобіль, є загиблий
Фото: вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем (zp.npu.gov.ua)

Внаслідок зіткнення дві людини постраждали

У Запорізькій області у вівторок, 16 липня, в результаті зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинула людина, ще двоє - постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху "Харків-Сімферополь". Вантажівка Mercedes-Benz Atego виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з легковим автомобілем ЗАЗ-1103, який виїжджав з території заправки. Після зіткнення вантажівка з'їхала з дороги, перекинулася та врізалася в дерево.

Зазначається, що в результаті інциденту водій Mercedes загинув на місці від отриманих травм. Водій та пасажир ЗАЗ отримали поранення та були доправлені до лікарні.

"На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.

 

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, у селі Антопіль Рівненського району на трасі Київ-Чоп сталося зіткнення чотирьох автомобілів. В результаті ДТП постраждало шестеро осіб: двоє водіїв та четверо пасажирів. Постраждалих доставили до лікарні.

Крім того, 14 липня у Запорізькій області сталася ДТП за участю кортежу президента Володимира Зеленського. Аварія сталася в момент, коли кортеж пішов на обгін колони автобусів з дітьми, які їхали на відпочинок. За попередніми даними, в результаті ДТП ніхто не постраждав.

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