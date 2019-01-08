В Запорожской области частично сняли ограничения на дорогах

В Запорожской области расчистили трассы на Новоазовск и Бердянск
В Запорожской области после расчистки снега частично сняли ограничения на дорогах государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".
Сообщается, что сняты ограничения и возобновлено движение на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения:
Также сообщается, что о снятии ограничений на участках Т-08-19 и Т-08-21 сообщат дополнительно.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сохранится значительная опасность схода лавин.
Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 8 января 2019 года в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами опустится до -9. В Киеве сегодня без осадков, днем от -7 до -9, ночью от -11 до -13, ветер южный, 5-10 м/с. Отметим, в конце этой неделе и в начале следующей ожидается потепление.