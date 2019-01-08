В Запорожской области частично сняли ограничения на дорогах

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

В Запорожской области расчистили трассы на Новоазовск и Бердянск

В Запорожской области после расчистки снега частично сняли ограничения на дорогах государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что сняты ограничения и возобновлено движение на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения:

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог), км 475 + 000 - км 604 + 086;

Н-30 Васильевка - Бердянск, км 45 + 000 - км 143 + 000.

Также сообщается, что о снятии ограничений на участках Т-08-19 и Т-08-21 сообщат дополнительно.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сохранится значительная опасность схода лавин.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 8 января 2019 года в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами опустится до -9. В Киеве сегодня без осадков, днем от -7 до -9, ночью от -11 до -13, ветер южный, 5-10 м/с. Отметим, в конце этой неделе и в начале следующей ожидается потепление.