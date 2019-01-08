У Запорізькій області частково зняли обмеження на дорогах

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

У Запорізькій області розчистили траси на Новоазовськ та Бердянськ

У Запорізькій області після розчищення снігу частково зняли обмеження на дорогах державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що знято обмеження і відновлено рух на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог), км 475 + 000 - км 604 + 086;

Н-30 Василівка - Бердянськ, км 45 + 000 - км 143 + 000.

Також повідомляється, що про зняття обмежень на ділянках Т-08-19 і Т-08-21 повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області збережеться значна небезпека сходження лавин.

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 8 січня 2019 року в більшості регіонів України очікується сніг, на півночі і в центрі без опадів, температура повітря вдень місцями впаде до -9. Сьогодні в Києві без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -11 до -13, вітер південний, 5-10 м/с. Відзначимо, в кінці цього тижня і на початку наступного очікується потепління.