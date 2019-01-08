В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Ожидается 3 уровень лавинной опасности

В связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сегодня, 8 января, сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно данным Укргидрометцентра, 8-9 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 8 января 2019 года в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами опустится до -9.

Ранее в "Укравтодоре" отметили, что по состоянию на утро 8 января, несмотря на продолжающийся снег в ряде областей, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Как писал Styler, в Украине в течение ближайших семи дней ожидаются скачки температуры воздуха - от уверенно морозной погоды в первой половине недели и до оттепели в конце недели и начале следующей.

"В ближайшее время в Украине - влажная погода. Температура воздуха - аттракционные горки", - отметила синоптик Наталья Диденко.