ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин

Новости » Общество    08.01.2019 - 09:08
В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Ожидается 3 уровень лавинной опасности

В связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сегодня, 8 января, сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно данным Укргидрометцентра, 8-9 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 8 января 2019 года в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами опустится до -9.

Ранее в "Укравтодоре" отметили, что по состоянию на утро 8 января, несмотря на продолжающийся снег в ряде областей, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Как писал Styler, в Украине в течение ближайших семи дней ожидаются скачки температуры воздуха - от уверенно морозной погоды в первой половине недели и до оттепели в конце недели и начале следующей.

"В ближайшее время в Украине - влажная погода. Температура воздуха - аттракционные горки", - отметила синоптик Наталья Диденко.

 

"Укравтодор" рассказал о ситуации на трассах из-за снегопада Погода на сегодня: в Украине преимущественно снег, днем до -9
Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавинаСнегопад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь