На Запорізькій АЕС залишаються шестеро представників МАГАТЕ

На сьогодні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишаються шестеро представників місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

"Ми вирушили туди разом з командою, нас було 14 включно зі мною і експертами... Кількох з них ви зараз бачите зі мною тут, шість осіб залишилися на самій АЕС", - зазначив він.

За його словами, візит на ЗАЕС тривав лише кілька годин. А ті учасники місії, які залишилися на станції, продовжать розпочату вчора роботу.

"Ми вирішили організувати постійну присутність на ЗАЕС. Цього разу там залишатимуться два представники нашої місії", - додав Гроссі.