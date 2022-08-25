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На Запорожской АЭС обесточивание: что произошло

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Запорожская область, Четверг 25 августа 2022 16:04
На Запорожской АЭС обесточивание: что произошло Фото: на Запорожской АЭС обесточивание (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На территории Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.

Отмечается, что отключение воздушной линии произошло сегодня в 12:12.

Вследствие этого события:

  • энергоблок № 5 ОП ЗАЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты;
  • энергоблок № 6 ОП "ЗАЭС" был переведен на питание собственных нужд.

В 12:29, после восстановления работоспособности воздушной линии "Днепровская", энергоблок № 6 ОП "ЗАЭС" был подключен к сети.

В 14:14 произошло повторное отключение воздушной линии.

После этого энергоблок №6 ОП "ЗАЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.

Отмечается, что замечания к работе автоматики и систем безопасности отсутствуют.

Напомним, жители оккупированной территории Запорожской области остались без электроэнергии.

В Энергодаре также не было света и воды из-за повреждения линий электропередач. Впоследствии в городе начали восстановительные работы.

Жители Херсонской области остались без энергоснабжения.

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Запорожская АЭС Энергодар
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