На Запорожской АЭС обесточивание: что произошло
На территории Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.
Отмечается, что отключение воздушной линии произошло сегодня в 12:12.
Вследствие этого события:
- энергоблок № 5 ОП ЗАЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты;
- энергоблок № 6 ОП "ЗАЭС" был переведен на питание собственных нужд.
В 12:29, после восстановления работоспособности воздушной линии "Днепровская", энергоблок № 6 ОП "ЗАЭС" был подключен к сети.
В 14:14 произошло повторное отключение воздушной линии.
После этого энергоблок №6 ОП "ЗАЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.
Отмечается, что замечания к работе автоматики и систем безопасности отсутствуют.
Напомним, жители оккупированной территории Запорожской области остались без электроэнергии.
В Энергодаре также не было света и воды из-за повреждения линий электропередач. Впоследствии в городе начали восстановительные работы.
Жители Херсонской области остались без энергоснабжения.
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