На Запорожской АЭС обесточивание: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование .

Отмечается, что замечания к работе автоматики и систем безопасности отсутствуют.

После этого энергоблок №6 ОП "ЗАЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.

В 12:29, после восстановления работоспособности воздушной линии "Днепровская", энергоблок № 6 ОП "ЗАЭС" был подключен к сети.

Отмечается, что отключение воздушной линии произошло сегодня в 12:12.

Напомним, жители оккупированной территории Запорожской области остались без электроэнергии.

В Энергодаре также не было света и воды из-за повреждения линий электропередач. Впоследствии в городе начали восстановительные работы.

Жители Херсонской области остались без энергоснабжения.

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