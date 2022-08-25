В Энергодаре уже возобновляют электроснабжение
В Энергодаре Запорожской области началось возобновление электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"По завершении этого процесса начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе", - рассказал он.
По его словам, специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы выполнить эти работы в ближайшее время.
Как сообщили РБК-Украина источники в энергоотрасли, отсутствие электро- и водоснабжения в Энергодаре связано с повреждением линий электропередач.
"С ситуацией на ЗАЭС это не связано. Причина - повреждение линий электропередач", - сказал собеседник.
На данный момент отметил он, ведутся ремонтные работы и подача воды и электроэнергии восстанавливается.
Как сообщалось, жители большей части временно оккупированной территории Запорожской области остались без света и воды. При этом в области уже месяц нет газа.
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