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На Запорізькій АЕС знеструмлення: що сталося

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Запорізька область, Четвер 25 серпня 2022 16:04
На Запорізькій АЕС знеструмлення: що сталося Фото: на Запорізькій АЕС знеструмлення (facebook com rostinfocom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На території Запорізької АЕС відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.

Зазначається, що відключення повітряної лінії сталося сьогодні о 12:12.

Внаслідок цієї події:

  • енергоблок № 5 ВП "ЗАЕС" відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту;
  • енергоблок № 6 ВП "ЗАЕС" був переведений на живлення власних потреб.

О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії "Дніпровська", енергоблок № 6 ВП "ЗАЕС" було підключено до мережі.

О 14:14 відбулось повторне відключення повітряної лінії.

Після цього енергоблок №6 ВП "ЗАЕС" відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту.

Зазначається, що зауваження до роботи автоматики та систем безпеки відсутні.

Нагадаємо, жителі окупованої території Запорізької області залишилися без електроенергії.

В Енергодарі також не було світла та води через пошкодження ліній електропередач. Згодом у місті почали відновлювальні роботи.

Мешканці Херсонської області також залишилися без енергопостачання.

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