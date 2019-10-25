В Запорожье задержали нападавшего на ромскую активистку

В Запорожье полиция задержала мужчину, который с ножом напал на руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик.

По его словам, полиция при процессуальном руководстве Запорожской местной прокуратуры №2 произвела неотложные следственные действия и установила предполагаемое место нахождения напавшего.

"Сейчас его нашли и задержали, завтра будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения", - написал Мазурик.

Он добавил, что по предварительным данным нападающий недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины (покушение на убийство).

Напомним, в Запорожье днем 24 октября вооруженный ножом злоумышленник напал на общественную активистку Анжелику Белову. По данным правоохранителей, нападение произошло в подъезде дома по улице Европейской. Вооруженный мужчина нанес женщине ножевое ранение и скрылся с места происшествия. В полиции сообщили, что нападение было совершено на женщину 1995 года рождения. Пострадавшая является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", а также женой лидера организации "Антикоррупционный движение Запорожья".

Впоследствии полиция опубликовала фото подозреваемого в нападении с ножом на Анжелику Белову.