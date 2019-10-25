У Запоріжжі затримали нападника на ромську активістку

В Запоріжжі поліція затримала чоловіка, який з ножем напав на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик.

За його словами, поліція за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 здійснила невідкладні слідчі дії і встановила ймовірне місце перебування нападника.

"Наразі його знайшли та затримали, завтра буде пред‘явлено підозру та подано клопотання про обрання запобіжного заходу", - написав Мазурик.

Він додав, що за попередніми даними нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де перебував за тяжкі злочини проти життя та здоров‘я людей.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за кваліфікацією ст.15 ст.115 КК України (замах на вбивство).

Нагадаємо, у Запоріжжі вдень 24 жовтня озброєний ножем зловмисник напав на громадську активістку Анжеліку Бєлову. За даними правоохоронців, напад стався у під'їзді будинку по вулиці Європейській. Озброєний чоловік наніс жінці ножове поранення та зник з місця події. В поліції повідомили, що напад був скоєний на жінку 1995 року народження. Постраждала є керівником громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", а також дружиною лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя".

Згодом поліція опублікувала фото підозрюваного в нападі ножем на Анжеліку Бєлову.