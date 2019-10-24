Полиция опубликовала фото подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье

Фото: Анжелика Белова (facebook com AngellikaLacho)

Подозревается мужчина, который выглядит на 30-40 лет, ростом около 170-175см, славянской внешности

Полиция опубликовала фото подозреваемого в нападении с ножом на активистку Анжелику Белову в Запорожье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что в совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, который выглядит на 30-40 лет, ростом около 170-175см, славянской внешности, среднего тело строения, волосы темно-русые, имеет залысины на лбу, глаза выпуклые, был одет в черную одежду.

"Если вы владеете информацией о местонахождении указанного лица просим сообщить по телефонам: 769-87-99,097 920 88 02, 102 или в другой удобный для вас способ. За любую информацию, которая поможет установить местонахождение предполагаемого подозреваемого - вознаграждение. Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении.

Фото: подозреваемый в нападении на активистку (zp.npu.gov.ru)

Напомним, в Запорожье днем 24 октября вооруженный ножом злоумышленник напал на общественную активистку Анжелику Белову. По данным правоохранителей, нападение произошло в подъезде дома по улице Европейской. Вооруженный мужчина нанес женщине ножевое ранение и скрылся с места происшествия. В полиции сообщили, что нападение было совершено на женщину 1995 года рождения. Пострадавшая является руководителем общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром", а также женой лидера организации "Антикоррупционный движение Запорожья".

Как сообщает РБК-Украина, что главное следственное управление СБУ проверит причастность одесского местной власти и полиции в нападения на общественного активиста Сергея Стерненка. Уголовные производства относительно нападения 9 октября были переданы Генпрокуратурой в СБУ.