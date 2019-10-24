В Запорожье с ножом напали на активистку

Фото: Анжелика Белова (facebook com AngellikaLacho)

Пострадала активистка Анжелика Белова

В Запорожье днем 24 октября вооруженный ножом злоумышленник напал на общественную активистку Анжелику Белову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, нападение произошло в подъезде дома по улице Европейской. Вооруженный мужчина нанес женщине ножевое ранение и скрылся с места происшествия. В полиции сообщили, что нападение было совершено на женщину 1995 года рождения.

В то же время президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани на своей странице в Facebook заявил, что нападение было совершено на известную местную активистку Анжелику Белову.

Пострадавшая является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", а также женой лидера организации "Антикоррупционное движение Запорожья".

"Нападение произошло средь бела дня. Злоумышленник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и совершил удар ножом в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют", - написал Хамдани.

Напомним, ранее сообщалось, что главное следственное управление СБУ проверит причастность одесских местных властей и полиции к нападению на общественного активиста Сергея Стерненко. Уголовные производства по нападению 9 октября были переданы Генпрокуратурой в СБУ.

Также РБК-Украина писало, что с 2014 года правоохранительные органы открыли более 140 уголовных производств по фактам нападений на общественных активистов. Наибольшее количество нападений на активистов зафиксированы в Киеве и Одесской области.